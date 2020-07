Prato Gentile experience 2020, tutto pronto per l' estate e il turismo esperienziale: 40 giorni a prova di bambini e adult

Distanti ma vicini. A Prato Gentile ci sarà l'estate 2020. Rispettando tutte le normative Covid che hanno fatto di Capracotta uno dei centri dell' Altomolise in cui il Covid non è mai entrato.

Si inizia sabato 11 luglio con l'Open Day in cui l' estate 2020 in cui si presenteranno attività volte ad attrarre fasce di popolazione che amano vivere nella natura esperienze ludico-conoscitive- sportive, immersi nel verde e nel rispetto dell'habitat naturale e in questo eccezionale anno con l’applicazione di tutte le norme restrittive previste dalla legge atte al contrasto dell’epidemia da Covid 19

Il programma comprende attività sportive, folkloristiche, conoscitive, culturali, ludiche, enogastronomiche. Sono suddivise per fasce di età per bambini, per famiglie, per adulti, giovani e persone non più giovani.

Il progetto Prato Gentile Exsperience prenderà il via l’11 agosto con un Open Day dove verranno presentate tutte le attività e l’intero staff .

Elenco delle attività programmate e presentate al pubblico l’11 Luglio:

• Apertura Parco Avventura

• Animazione fissa

• Animazione bambini per fasce d’età

• Eventi enogastronomici

• Passeggiate nel bosco

• Laboratori

• Yoga

• Escursioni

• Mountain Bike

• Jeep Tour – Moliseexplorer su prcorsi predefiniti

• Jeep Wrangrer

• Ginnastica e benessere

• Favole nel bosco

• Yoga per l’età infantile

• Caccia al tesoro

• Deejay

• Orienteering, lo Sport dei Boschi,

Inoltre proporremo Pacchetti fissi prenotabili presso il Point di Prato Gentile:

1. Prato Gentile Monte Campo

2. Prato Gentile Monte Ciglione

3. Prato Gentile San Luca

4. Prato Gentile pista sci di fondo

Presso il point inoltre sono prenotabili:

1. Yoga per bambini

2. Ginnastica del benessere

3. Foraging, l’arte di raccogliere erbe selvatiche e cucinarle in modo naturale

4. Escursioni a cavallo su prenotazione

Nei giorni 11 e 12 Luglio le prenotazioni per jeep tour e montain bike si potranno effettuare presso il Point

Nei giorni 12-13-14 Agosto le prenotazioni per le attività di jeep tour e montain bike, escursioni, sono prenotabili presso il point