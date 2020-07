Bojano, auto contro moto: gravi due feriti ricoverati al Cardarelli

Una moto si è scontrata contro un' auto sulla Bifernina in territorio di Bojano.

Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati. Sono in condizioni serie, ricoverati all' ospedale di Campobasso, le persone a bordo della moto, una coppia di Morrone del Sannio. Preoccupano soprattutto le condizioni della donna. Sul posto i sanitari del 118 che hanno portato i feriti al Cardarelli. Traffico bloccato in entrambe le direzioni.