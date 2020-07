Covid 19, nuovo positivo al Veneziale di Isernia: si tratta di una donna campana che doveva sottoporsi a un intervento

C' è un nuovo positivo in Molise. Si tratta di una donna di Napoli che doveva fare un intervento di ortopedia al Veneziale di Isernia. Sottoposta a tampone è risultata positiva asintomatica. È ora ricoverata in zona grigia e i reparti sono sanificati. Tamponi ora per tutto il personale che è venuto in contatto con lei.

É l' unico caso positivo dei 195 tamponi processati oggi. Nessun nuovo guarito.

Sono 23519 i tamponi effettuati da inizio emergenza: 1128 di controllo, 21945 negativi e 446 positivi.

I casi attivi sono ora 13, i decessi 23 e i guariti 409. Quindici le persone in isolamento.