Test sierologici alle Forze dell'ordine, l' Asrem avvia una campagna a tappeto contro il Covid 19

Una buona notizia sul fronte della prevenzione del Covid 19.

La Asrem ha dato il via ai test sierologici tra gli appartenenti alle forze di polizia. L' iniziativa coinvolgerà nel complesso circa 450 operatori. Il test è mirato alla ricerca di anticorpi IgG indicativi del possibile contatto col virus. Chi risulterà positivo verrà sottoposto al test molecolare per la formazione della diagnosi di positività o di negatività al Covid 19. Il tutto col supporto logistico della Polizia di Stato che metterà a disposizione personale per l' esecuzione dei test. Lo screening di massa sulle forze dell'ordine tra i lavoratori più esposti al contagio, permetterà di raccogliere informazioni molto importanti dal punto di vista epidemiologico, offrendo un significativo contributo allo studio della patogenesi del Covid 19 e allo sviluppo di strategie mirate di prevenzione.