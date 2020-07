Scuole, le opposizioni al Comune di Campobasso chiedono un monotematico

Mancano poche decine di giorni alla riapertura delle scuole anche qui in Molise e forse solo nelle prossime settimane riusciremo a discuterne ufficialmente nel nostro consiglio comunale di Campobasso.

Abbiamo, infatti, depositato stamane la preannunciata richiesta dei nostri gruppi PARTITO DEMOCRATICO e SINISTRA per un consiglio monotematico sulle scuole cittadine.

Hanno sottoscritto la nostra pressante richiesta anche le altre forze di minoranza in assise consiliare. È già tardi, ma è indispensabile che la cittadinanza conosca ogni necessaria misura da mettere in opera da parte dell'amministrazione comunale per garantire la ripresa della vita e della formazione a scuola in presenza e in sicurezza.

In allegato il testo della richiesta di monotematico che ha come prima firmataria la consigliera Prof. Bibiana Chierchia

Campobasso, 15 luglio 2020

BIBIANA CHIERCHIA

ALESSANDRA SALVATORE

ANTONIO BATTISTA

GIOSE TRIVISONNO