Agnone, le inviate de " La vita in diretta" Sandra Milo e Debora Ergas sbarcano alla Fonderia Pontificia Marinelli

La vita in diretta torna in Molise. E lo fa con due inviate d' eccezione: la giornalista Debora Ergas e la mamma Sandra Milo. Non c' è bisogno di presentazioni per entrambe. La prima specialista di casi di cronaca nera era già stata più volte in Molise per seguire il caso del mostro del Circeo, Angelo Izzo.

Sandra Milo è un'icona della recitazione. Famosissima per la sua collaborazione artistica con grandi registi del calibro di Federico Fellini.

Madre e figlia sono sbarcate oggi ad Agnone. Il comune altomolisano è stato scelto come una delle tante tappe regionali, che sono iniziate proprio da Rimini, regno incontrastato di Federico Fellini.

Non poteva mancare la diretta dal museo della Fonderia Pontificia Marinelli di Agnone. Le due donne hanno anche provato una melodia di campane dopo aver spiegato a chi guardava da casa le peculiarità turistiche della città.

Un bel biglietto da visita in un anno turisticamente al di sotto delle aspettative a causa del Covid 19. Il tour altomolisano potrebbe non finire qui. Restate incollati alla TV per scoprirlo. Appuntamento domani dalle 16.50.