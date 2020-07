Agnone, mancherebbe solo la risposta dell' interessato: Pompilio Sciulli verso la candidatura a sindaco

Da fonti certe apprendiamo che Pompilio Sciulli potrebbe essere il candidato che riunisce tutto il centrodestra agnonese e con la benedizione dei vertici del governo regionale ma non solo, anche espressione di una lista che rappresenta le esigenze della società civile che crede nella grande esperienza amministrativa e politica del presidente dell'Anci.

In effetti sembrerebbe che la richiesta per la candidatura del presidente Anci Molise più che dalla nomenclatura politica sia scaturita proprio dalla società civile e che rappresenterebbe per una fetta di popolazione di Agnone la persona giusta per risollevare le sorti dell'Atene del Sannio

Una candidatura di cui si era già sentito parlare nei giorni scorsi e sulla quale si è continuato a lavorare in silenzio, lontani dalle luci della ribalta.

La notizia esplode questa sera in tutta la sua forza. Da persone beninformate sembrerebbe che per arrivare all' ufficializzazione della candidadatura servirebbe solo la accettazione da parte di Sciulli,,arrivato alla presidenza dell' Anci Molise dopo aver fatto il sindaco di Pescopennataro dal 2004 al 2019. Per Sciulli sarebbe quindi il secondo comune da amministrare. Sentito il presidente ANCI molise, non ha confermato ma nemmeno smentito.Vedremo nelle prossime ore se i rumors diventeranno certezze e candidature.