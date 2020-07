Prato Gentile experience 2020, ecco le attività che allieteranno la montagna in questo weekend

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Tornano anche questo weekend gli appuntamenti con Prato Gentile experience 2020.

Gli appuntamenti partono da questa mattina con le camminate dalle 10.30 alle 1 sui sentieri che portano a Monte Campo, Monte Ciglio e San Luca. Si cammina anche sul sentiero della pista di sci di fondo. Alle 12 c'è animazione libera.

Nel pomeriggio tra le 17 e le 18.30 tornano protagonisti i bambini: ed ecco a voi il Laboratorio Sensoriale Casetta delle favole a Merenda.

Alle esperienze in presenza domani mattina sabato 25 luglio si aggiunge la lezione di Yoga online. Tutte le attività si svolgono come sempre nel pieno del rispetto delle norme anti Covid.

Dalle 11 alle 13 il Mosaico per bambini. Per gli adulti si ripetono le camminate per i sentieri di Monte Campo, Monte Ciglione, San Ljca e Piste di Sci di Fondo.

Dalle 14 alle 17 orienteering per adulti e bambini. Dalle 17 alle 18.30 torna la casetta delle favole a merenda. Per chi ama l' arte invece Laboratorio di mosaico dalle 17 alle 19.

La giornata di domenica inizia con il sentiero Prato Gentile- Monte Campo dalle 10.30 alle 12. Dalle 11 alle 13 Laboratorio di mosaico che torna anche alle 17.

Il pomeriggio si chiude con l' animazione per bambini prevista dalle 14 alle 18.30.

Insomma un weekend ricco di esperienze sul campo a Prato Gentile. Basta arrivare sul posto e godersi attività e spettacolo della natura.