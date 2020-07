Misteri 2020, domani mattina in conferenza stampa le decisioni per l' anno in corso

Sabato 25 luglio, alle ore 10.30, nello spiazzo antistante il Museo dei Misteri in via Trento a Campobasso, il vice sindaco e assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice, e il presidente dell’Associazione Misteri e Tradizioni, arch. Liberato Teberino, incontreranno la stampa per fare il punto sulle decisioni da prendere in merito alla sfilata dei Misteri per l’anno in corso.