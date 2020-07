Cisl Abruzzo: Morire sul lavoro

Due recenti articoli del Corriere della Sera e de " La Stampa" hanno

richiamato l'attenzione sugli incidenti sul lavoro nell'Italia chiusa

per il Covid 19( Corriere della Sera),mentre La Stampa ha aggiunto

alcune brevi e ormai trite e ritrite considerazioni sull'assenza dello

Stato dai luoghi di lavoro ( mancata vigilanza, carenza di ispettori

ecc.). A questi rituali articoli dei due importanti organi di stampa

sono seguiti, dopo la morte di due operai edili a Roma qualche

settimana fa( precipitati dal sesto piano di un edificio in

costruzione) gli interventi ( Corriere della Sera del 21 luglio

scorso) altrettanto rituali, della Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo"

che ha invocato "uno sforzo unitario per rafforzare il sistema di

prevenzione" e l'Assessore al Lavoro del Lazio Claudio Di Berardino

"In Giunta una delibera su un protocollo di intesa per vigilare in

materia di salute e sicurezza sul lavoro".Stante la scarsa ( si fa per

dire ) conoscenza della materia da parte da parte della Ministra e

dell'Assessore del Lazio bisognerebbe ricordare ai due rappresentanti

istituzionali che già esistono a livello nazionale ( il Comitato ex

art.5 previsto dal D.Lgs n.81/08) e, a livello territoriale, i

Comitati regionali di coordinamento per la sicurezza sul lavoro

( previsti dal d.p.c.m del del 2007 e dall'art.7 del D.Lgs n.81/08).

Sul funzionamento di questi organismi e sulle loro criticità invito

chi abbia un pò a cuore questi argomenti a leggere alcuni miei

articoli pubblicati sul sito della Regione Molise : Aree

Tematiche-Istruzione ,Formazione e Lavoro-Attività e Competenze-

Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza sui luoghi di

lavoro.

Ferdinando Manna -rappresentante cisl-abruzzo-molise

Comitato regionale di Coordinamento