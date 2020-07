Agnone, avviso di bonifica ambientale nella notte compresa tra il 29 luglio e il 30 luglio p.v.

AVVISO PUBBLICO INTERVENTO DI BONIFICA AMBIENTALE Si avvisa la cittadinanza che nella notte compresa tra il 29 luglio e il 30 luglio p.v., a partire dalle ore 00.00 circa, verrà effettuato il trattamento di disinfestazione adulticida con inizio dalle zone periferiche per poi trattare il centro cittadino. Si ricorda alla popolazione di: - Non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento; - Tenere le finestre chiuse; - Evitare di stendere la biancheria; - Evitare di lasciare generi alimentari fuori dalle abitazioni; - Evitare di lasciare animali incustoditi; - Evitare parcheggi di autovetture che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione. Agnone, 28 luglio 2020