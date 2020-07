Riaprire i ponti per ripartire, il PD chiude il luglio Agnonese con il sottosegretario Margiotta

Il luglio agnonese si chiude con una iniziativa del Partito Democratico. Il 31 alle ore 18 presso la Sala Conferenze Pontificia Fonderia Marinelli, Salvatore Margiotta, sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e' invitato a relazionare e rappresentare la situazione sulla viabilità molisana. L' iniziativa dal titolo "Riaprire i ponti per ripartire", come si legge in una nota del Circolo Libero Serafini di Agnone, è volta a dare risposte concrete al territorio che "necessita di una azione nazionale con un impegno politico chiaro" per "rivalorizzare il territorio è il primo passo per uno sviluppo economico incisivo per quanto riguarda la crescita delle aree interne. Rendere impossibile l’accesso dei cittadini dei paesi limitrofi, nonché dei turisti, all’interno del nostro territorio è sicuramente uno svantaggio notevole che porta ad una riduzione delle potenzialità che la nostra comunità ha da offrire.

La ripartenza dall’emergenza sanitaria deve essere caratterizzata da innovazione e funzionalità, per far sì che questa sia davvero una Ripartenza di speranza, anche e soprattutto per le aree interne.

Il tema necessita di una azione nazionale e di un impegno politico chiaro che miri a dare al nostro territorio delle risposte concrete."

All'iniziativa parteciperanno: Daniele Saia Capogruppo Nuovo Sogno Agnonese, Vittorino Facciolla segretario Pd regionale, Micaela Fanelli, consigliera Pd regione Molise,Luciano Sposato segretario Federazione provinciale Pd e inoltre il presidente della provincia di Isernia Alfredo Ricci per tempo avvertito della presenza istituzionale ad Agnone dell’on. Margiotta tuttavia ha dichiarato: "come ho già già avvisato , l'amico Saia, difficilmente potrò intervenire per pregressi impegni personali". saranno presenti i sindaci dell'Alto Molise e l'Alto Vastese . Sono previste domande e interventi dal pubblico presente in sala.