Frontale sulla Trignina muore un 32enne, un ferito grave,sotto shock il conducente dell'altra vettura un uomo di Agnone

Ennesimo incidente mortale in Molise: la tredicesima vittima in questo terribile mese di luglio. Il sinistro si è verificato lungo la Trignina (strada statale 650 al km8+000): si tratta di un frontale nella galleria Pantaniello. Due i veicoli coinvolti e una persona deceduta: Luca Cardellino un 32enne originario di Ortona ma residente a Milano viaggiava con un amico bordo, rimasto ferito e ricoverato al Veneziale di Isernia. Illeso e sotto shock il conducente dell'altra vettura, un uomo di Agnone, trasportato anch'egli all'ospedale di Isernia socorso insieme ad un'altra persona. La strada, inizialmente, è stata chiusa con deviazione sulla provinciale e il traffico è tornato alla normalità solo dopo le 20.30. Sul posto personale Anas, 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine: queste ultime hanno proceduto ad effettuare tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’ennesimo incidente mortale.