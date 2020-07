Unilever, incontro al Mise. Martone Cisal: "Incontro sconcertante, come al solito un passo  avanti e due indietro"

Si è svolto ieri 28 luglio nel pomeriggio un nuovo incontro riguardante lo stabilimento Unilever di Pozzilli, convocato dalla sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessandra Todde. Presenti in videoconferenza, oltre ai rappresentanti di azienda e sindacati, i portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, Antonio Federico e Rosa Alba Testamento, e i portavoce M5S in Consiglio regionale del Molise, Vittorio Nola e Andrea Greco.

"L'incontro di oggi - ha spiegato la sottosegretaria Todde - è servito per monitorare i passi compiuti dall'azienda sul futuro del sito di Pozzilli, un lavoro portato avanti con il supporto dei nostri uffici, di Invitalia e dei tecnici della Regione. Registriamo con soddisfazione l'impegno ad una totale salvaguardia del perimetro occupazionale diretto e indiretto. Il Mise seguirà con attenzione gli sviluppi che nei prossimi mesi porteranno alla definizione concreta del progetto".

Di diverso parere e senza alcun entusiasmo sono le riflessioni del Segretario Cisal Molise Antonio Martone che in un video si dice sconcertato dall'esito dell'incotro di Unilever al Mise:

"Come al solito un passo avanti e due indietro. Proprio nel momento in cui due aziende manifestano la volontà di dare continuità produttiva al nostro stabilimento, quindi avviare un processo di terzializzazione, Unilever dichiara di non avere tonnelate per il nostro stabilimento. Questa secondo noi e' una strategia di raffreddamento, che umilia il nostro, territorio che consente a Unilever di abbandonare lo stabilimento e il territorio. Bisogna capire cosa si sta facendo di concreto, non servono piu le dichiarazione di facciate."