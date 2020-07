Ci risiamo,Agnone senza acqua nelle ore notturne. Disservizi idrici priorità nei programmi elettorali per rinnovo del sindaco

"#ILCOMUNEINFORMA - INTERRUZIONE EROGAZIONE IDRICA Informiamo la Cittadinanza che, a partire da oggi 29 luglio e per i prossimi giorni, a causa della diminuzione della portata dovuta allo scarso approvvigionamento idrico dalle sorgenti sarà sospesa l’erogazione idrica nelle ore notturne.

Si comunica, inoltre, che durante le ore successive al ripristino, l’erogazione idrica potrebbe essere carente e discontinua."

Questo il testo che il Comune di Agnone ha pubblicato per informare la popolazione che dalla scorsa notte è sospesa l'erogazione notturna. Ci risiamo, da circa tre anni in estate viene interrotta l'erogazione notturna e in alcuni periodi anche in alcune fasce orarie diurne. E' chiaro che l'interruzione crea disagi alla popolazione, alle imprese, ai commercianti. La motivazione della chiusura spiega il comune e' legata alla diminuizione della portata dovuta allo scarso approviggionamento dalle sorgenti. Da informazioni a noi giunte apprendiamo che Lagonero eroga un quantitativo ridotto. Erim Molise acque invece ha una buona portata.



Non vogliamo essere pedanti ma durante 4 anni della giunta Carosella, il problema era stato risolto agendo semplicemente sulle perdite idriche dell'acquedotto. E in 4 anni, come tutti ricordano, non ci sono state interruzioni nell'erogazione, ne' notturna e nè diurna nel corso di tutto l'anno. Il comune con la giunta Marcovecchio aveva avviato una ricerca sulle perdite di un acquedotto colabrodo, ma se i risultati sono questi, probabilmente poco è stato fatto. Problema grave quello della carenza d'acqua nella stagione estiva, in Alto Molise, territorio ricco di sorgenti e di abbondanti nevicate. Tra un paio di mesi in Agnone si va al voto per il rinnovo del Sindaco. Ad oggi, con una campagna elettorale tra il confuso e il caotico, non si parla di programmi, bensi di persone aspiranti alla candidatura. Si spera invece che si cominci a parlare di programmi, e non solo di Sanità, l'acqua è lo specchio di una nazione, ed e' un servizio inderogabile.