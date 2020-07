Sottosegretario infrastrutture e trasporti Margiotta a Agnone : Riaprire i ponti, iniziativa del PD Agnone

Incontro del sottosegretario Margiotta ad Agnone Si comunica che la visita del Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Salvatore Margiotta in Molise di venerdì 31 luglio 2020, dopo la conferenza stampa ad Isernia alle ore 16.00, si concluderà ad Agnone con un incontro sul tema della viabilità e del viadotto Sente, che si svolgerà presso la Pontificia Fonderia Marinelli, alle ore 16.00. Per il rispetto delle norme anti-covid l'incontro non sarà essere aperto al pubblico, ma riservato a un numero prestabilito di rappresentanti locali e trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Consigliere Regionale Micaela Fanelli.

Grazie per l'attenzione. l'organizzatore dell'evento il segretario del circolo PD di Agnone Daniele Saia Michela Cerbaso