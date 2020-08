Amministrative Agnone, Saia:onorato di essere il candidato del PD,adesso allargare a chiunque voglia dare un contributo

Dopo la manifestazione di ieri 31 Luglio dal titolo "Riaprire i ponti", il capogruppo di Nuovo sogno Agnonese, Daniele Saia esprime la sua soddisfazione sugli impegni assunti dal sottosegretario alle infrastrutture e trasporti Salvatore Margiotta sul Ponte " Sente-Longo", infrastruttura determinante per l'economia del territorio Altomolisano e Altovastese e oltremodo essenziale per i servizi sanitari. Altrettanto soddisfatto e onorato si dice essere l'ex consigliere comunale per essere stato indicato come candidato sindaco dai vertici del PD molisano e dai giovani democratici di Agnone e in una nota scrive:

"Sono molto soddisfatto che il sottosegretario Sen. Salvatore Margiotta sia venuto qui a parlare del Ponte “Sente-Longo”, un’infrastruttura strategica per l’economia dell’AltoMolise e dell’Altovastese, nonché essenziale per i servizi sanitari erogati dal nostro nosocomio ai cittadini di questi territori che rimette al centro della discussione un altro importante tema, quello sanitario per continuare una battaglia e vedere riconosciuto il “San Francesco Caracciolo “ come Ospedale di area disagiata.

Le stesse considerazioni valgono per i servizi scolastici. Sono molto contento delle notizie che ci ha portato il sottosegretario Margiotta in merito allo stato dei fatti del Ponte “Sente-Longo” e della “SS86 Istonia”, cosi come del confronto politico avuto con amministratori, imprenditori e cittadini. Io sono abituato a non fare polemiche ma dico solo, che quando si lavora per il proprio territorio non vi è alcuna necessità di rivendicare alcunché. In merito alle prossime elezioni Comunali ringrazio i Giovani Democratici e il Dirigenti del PD Regionali e locali per la fiducia che mi hanno accordato, sono onorato di avermi indicato quale loro candidato Sindaco, evidentemente il lavoro che ho svolto negli anni sul territorio, che non ho mai rivendicato, è stato percepito come valevole di attenzione

. Non posso però negare che il mio intento è quello di allargare quanto più possibile questo gruppo cercando di attrarre le migliori menti presenti nel nostro paese, nel mondo delle associazioni di volontariato, nei comitati civici, persone indipendenti e chiunque voglia dare un contributo importante di idee e di tempo per governarlo nei prossimi cinque anni per il bene di tutta la nostra comunità."

Daniele Saia