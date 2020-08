Amministrative Agnone: Agnone Libera annuncia probabile candidatura indipendente espressione dei movimenti dei diritti per il lavoro e delle lotte sociali nella lista civica nuovo sogno agnonese

Indipendentemente dalle amministrative della cittadina alto molisana , Agnone Libera continuerà a essere espressione del movimento antagonista alle politiche anti popolari seguendo il percorso giá avviato da tempo in regione dalle politiche di base in difesa del territorio, dall'alto al basso Molise uniti con un unico obbiettivo rompere gli schemi con la capacità di indirizzare la costruzione a favore della collettività.Abbiamo aperto una discussione programmatica con il gruppo civico nuovo sogno agnonese , aspettando che siano chiari i percorsi locali è in valutazione una probabile candidatura indipendente all'interno della lista se ci saranno le reali condizioni .La parola finale di partecipare o meno alla competizione elettorale comunque spetterà alla base.

Per Agnone Libera cittadini Autorganizzati

Andrea Di Paolo