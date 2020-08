Pon Buoni Libro, al Molise 750mila euro

Dai Fondi #Pon che serviranno per garantire alle istituzioni scolastiche di acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d'uso a studenti in difficoltà, buone notizie per il Molise. E’ quanto riferisce in un post su Facebook la Portavoce alla Camera dei Deputati del MoVimento 5 Stelle Rosa Alba Testamento.

PER IL MOLISE: 749.235,3 euro

Scuole 1° Ciclo (primaria e secondaria di 1° grado): 151.764,71 euro

Scuole 2° Ciclo (secondaria di 2° grado): 597.470, 59 euro

(Vedi le tabelle allegate)

È una priorità per il Governo e per il #Movimento5Stelle garantire pari opportunità e diritto allo studio.