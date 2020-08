Agnone, accordo a centro che lascia fuori nuovo sogno agnonese: si tratta di Scarano, 5 stelle e Di Pietro

Notizia bomba. Ci giungono indiscrezioni che si sarebbe concluso un accordo politico- programmatico tra vari soggetti politici per la composizione di una lista civica che sarebbe una delle tre o quattro che parteciperebbe alla sfida per conquistare il governo del comune di Agnone in vista delle imminenti amministrative che si terranno il 20 e 21 settembre.

Ordunque le indiscrezioni giungono da più fonti e avrebbero travalicato i confini dell'Atene del Sannio. I soggetti politici in campo, il M5S, Agnone Identità e futuro capeggiata dall'avvocato Vincenzo Scarano, il supporto della società civile, e il candidato sindaco potrebbe essere Giuseppe Di Pietro, presidente di Assostampa Molise.

Indiscrezioni plausibili o fantasie popolari frutto di menti arzigogolate? Sembrerebbe che l'accordo oltre a Di Pietro di estrazione socialista, prevede in lista sostenitori del M5S, lo stesso Scarano con alcune /i candidati del suo gruppo, alcuni candidati in passato vicino all'attuale Consigliere regionale Iorio, nonchè personaggi della sinistra storica che non condividerebbero la candidatura nella lista di Nuovo Sogno Agnonese dell'ex consigliere di minoranza Daniele Saia, recentemente investito dal PD come il loro candidato. Che colore avrebbe questa lista? Parlare di colori a detta di qualcuno è anacronistico, visto che nel corso degli anni in effetti i colori sono tutti sbiaditi, e parlare di partiti diventa una caccia al tesoro, ma sicuramente l''allenza andrebbe sostenuta da un programma determinante e forte per tenere insieme le varie spinte in qualche modo contrapposte, che animano i protagonisti e i vari gruppi politici.

Dunque per Nuovo Sogno Agnonese in questa lista sembrerebbe non esserci spazio, il pomo della discordia, la candidatura di Saia e e l'endorsement dei vertici del Pd durante la manifestazione " Riaprire i ponti per ripartire" che ha visto la presenza del sottosegretario alle infrastrutture e trasporti Salvatore Margiotta. Abbiamo tentato di avere informazioni piu precise dai protagonisti, ma le bocche sono tutte cucite.

Qui centro destra: l'ultima news sul candidato sindaco è quella che afferma che il candidato potrebbe essere il dott Gabriele Amicarelli, ma lo stesso da noi interpellato non ha confermato, ma a volte le parole contrastano con la mimica. Dunque si lavora ad accordi, incontri, ipotesi di liste, ma nulla fanno trapelare, ma tutti sappiamo che entro il 20 Agosto vanno presentate le liste, e scopriremo ogni altarino