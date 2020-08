Caterina Cerroni segretaria nazionale dei Gd, l' intervento di Michela Cerbaso: con lei ho conosciuto la politica

Un giorno, in mezzo alla disaffezione, alla sfiducia e al caos gettato dal qualunquismo ho conosciuto la Politica .

L'ho trovata nelle parole e nei modi di una ragazza di 19 anni che credeva in un modo diverso di perseguire il cambiamento, era Caterina Cerroni.

In ogni momento difficile, in ogni sconfitta, di fronte ad ogni attacco insensato, ho continuato a vedere in Caterina la voglia, la determina, il bisogno di fare Politica per gli altri, in particolare per gli ultimi.

Oggi con lei i Giovani Democratici hanno una grande possibilità per "disobbedire" agli schemi malati che ci sono stati lasciati in eredità e perseguire quella rivoluzione culturale di cui ha bisogno il nostro mondo.

Contro le discriminazion di ogni genere, contro l'odio e le disuguaglianze, per la costruzione di una società più inclusiva e più giusta ci sarà sempre l'impegno di Caterina e dei Giovani Democratici.

Congratulazioni compagna, questo è uno di quei momenti che fanno pensare che sì, vale sempre la pena lottare.