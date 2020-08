Caterina Cerroni segretaria nazionale dei Gd. Gli auguri di Livia Turco: una giovane donna che sfonda il maschilismo della politica

L' elezione a segretaria nazionale dei giovani democratici della agnonese Caterina Cerroni, ha soddisfatto tutte le donne democratiche.

É la prima che arriva così in alto nel PD, la prima giovane ed è molisana e agnonese. Un orgoglio non solo della nostra regione.

Di lei ha parlato anche l' ex ministra, ora a capo della fondazione Nilde Iotti, Livia Turco.

"Caterina Cerroni - si legge in una nota fb- è la nuova segretaria nazionale dei Giovani Democratici. La prima volta di una donna.Caterina si é affermata attraverso una battaglia bella ed impegnativa che ha visto il confronto tra candidature diverse.Ha vinto con la forza della determinazione ,della grazia e del NOI..

L'Italia per rinascere ha bisogno della creatività e della forza dei giovani.In questo paese ed in questa poltica pervicacemente maschilista l"affermazione di una giovane donne è un bellissimo segnale!

Forza Caterina, prendete in mano le sorti di questo paese spronate i giovani ad avere fiducia e ad essere protagonisti

dimostrate la forza delle donne".

Ora cosa dovrebbe cambiare in Molise con questa elezione? Dovrebbe essere un monito per tutte le istituzioni nel rispettare le quote di genere. Sicuramente Caterina Cerroni non sarà della partita al Comune di Agnone. Ma che la sua elezione porti non solo il Pd ( che ha già lanciato nell' orbita anche la segretaria cittadina Michela Cerbaso), ma anche gli altri partiti a rispettare le quote nelle liste. Anche se il voto di genere non è più obbligatorio visto che Agnone scende sotto i 5mila abitanti.

Caterina Cerroni segretaria nazionale dei Gd deve significare anche avere la forza di eleggere più consigliere regionali donne. Pretendere una donna in Giunta. Insomma dare più spazio alle donne in politica. Ancora auguri Caterina. La battaglia che ti aspetta non è priva di ostacoli.