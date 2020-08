 Carovilli: il covid non ferma il  "nuvole chitarre e note"

Il "Nuvole chitarre e note" è il festival musicale legato al ricordo di Danilo Ciolli lo studente di Carovilli tragicamente scomparso nel sisma che ha colpito L'Aquila nel 2009. Fin da subito i suoi amici e la sua famiglia hanno voluto che Danilo continuasse a vivere attraverso la sua più grande passione: la musica. È nata così un' associazione che porta il suo nome. L'associazione Musica e Cultura Danilo Ciolli ha lavorato sodo ed è riuscita a dare alla manifestazione una sua identità ed un certo prestigio . Nel corso degli anni si sono esibiti sul palco, nella piazza di Carovilli gremita di persone, artisti del calibro di Daniele Silvestri, Nicolò Fabi e Marina Rei. Anche quest'anno, in un'estate caratterizzata da significative restrizioni, dovute all' e…

Addio anche al susseguirsi di artisti sul palco: l'unico ad esibirsi è stato infatti Galoni. Se ieri sera solo in pochi hanno potuto ricordare Danilo assistendo alla diretta il 13 agosto potremo farlo tutti seguendo la registrazione dell'evento sui canali social dell'AMC Danilo Ciolli. Per quest'anno è andata così ma il prossimo torneremo a condividere sentimenti ed emozioni sotto lo stesso cielo e davanti allo stesso palco.