Metti un giorno a pranzo, Ricci, Saia, Scarano e l'ex vice Sindaca Marcovecchio

Se il presidente della provincia Alfredo Ricci, l'ex vice sindaca di Agnone Linda Marcovecchio, l'ex consigliere di Identità e futuro Scarano e l'ex consigliere di Nuovo Sogno Agnonese Saia vanno a pranzo insieme in un noto ristorante agnonese, cosa si puo dedurre?

Certo non sono i soliti quattro amici al bar, bensì uomini e donne che hanno o ricoprono ruoli istituzionali e che decidono di ritrovarsi prima di una kermesse elettorale importante per Agnone, per la provincia e per l'intero Molise. E' scontato che in periodo elettorale i pranzi e le cene si sprecano, ma probabilmente il presidente della provincia Ricci, stimato uomo politico da tutti i presenti al tavolo,avrà tentato una mediazione per il componimento di una lista civica tra i commensali. Sui risultati del pranzo tutte le bocche sono come al solito cucite. Ma questo ennesimo pranzo e ennesimo incontro tra vari soggetti politici,fa riflettere sul fatto che a Agnone si naviga a vista su eventuali alleanze. Tutti vedono tutti.

Certo è che una eventuale alleanza tra Scarano, Saia e Linda Marcovecchio non sarebbe fuori da ogni ragionevole considerazione . I tre sono stati attori di battaglie comuni come l'opposizioni ad una centrale a biogas da installare in territorio di Belmonte del Sannio e sono stati gli artefici, insieme alle altre due consigliere Melloni e Cellilli della defenestrazione annunciata dell'allora sindaco Marcovecchio.