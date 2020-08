Trivento, Farina ex sindaco: educazione stradale per evitare possibili disgrazie

I segnali stradali contenuti nelle due foto sotto postate danno indicazioni prescrittive ed obbligatorie del codice stradale. Il primo riguarda il divieto di accesso sulle strade a senso unico per cui tutti i veicolo , addirittura anche i monopattini, non possono transitare su dette strade; il secondo riguarda lo stop su strade a senso unico per cui gli automobilisti prima di immettersi su tali strade dovrebbero stare attenti solo agli autoveicoli che marciano sul senso obbligatorio. In tutte le località del mondo tali indicazioni vengono rispettate per la tutela della pubblica incolumità, tranne che a Trivento, dove il malcapitati autisti quotidianamente sulla strada che collega Piazza Fontana a via B. Mastroiacovo, rigorosamente a senso unico, si incontrano con le biciclette di ragazzi, anche grandi, che percorrono tale tratto, molte volte pure a grande velocità in senso contrario.

Ieri sera, nel giorno del mio compleanno, proprio io per poco non ero protagonista incolpevole di un incidente anche grave poiché due ragazzi , che peraltro non ho neanche riconosciuto per la velocità delle loro biciclette, che si ricorrevano, stavano per finirmi addosso all'altezza dello stop nel momento della mia ripartenza. Fortunatamente sono riuscito a fermare la macchina, ma subito dopo sono stato preso da una crisi di panico pensando a quello che sarebbe potuto accadere. Più volte e da moto tempo ho fatto presente sia agli addetti al controllo del traffico e sia agli amministratori la pericolosità della problematica, aggravata dal fatto che se qualcuno, nel migliore dei casi, dovesse ferirsi, le assicurazioni avrebbero anche vita facile a non pagare i danni per palese violazione del codice, ma tutti i miei avvertimenti sono sempre caduti nel vuoto perché gli interlocutori spensierati, gaudenti e distratti o mi hanno dato assicurazioni poi non mantenute o hanno voltato le spalle e sono andati via.

E intanto su quel tratto di strada drammaticamente il problema resta. Mi auguro e spero che non accada mai niente di brutto; ma se dovesse accadere qualche disgrazia non vorrei vedere tanti che oggi sonnecchiano ergersi a pubblici accusatori perché non solo sarebbe tardi , ma sarebbe anche una ipocrisia Il problema sta sotto gli occhi di tutti e solo chi non lo vuole vedere non lo vede. Nelle ore di educazione civica le scuole dovrebbero dire agli alunni che in nessun divieto di accesso qualsiasi autoveicolo può entrare ed anche coloro che qualche volta si recano a scuola per corsi di formazione stradale dovrebbero insistere sui pericoli più frequenti come il caso specifico per non incorrere in incidenti

Un caloroso appello soprattutto ai genitori affinché ai loro figli diano consigli ed indicazioni utili per la corretta conduzione dei mezzi So che questa la segnalazione solleverà polemiche , ma meglio polemizzare oggi che piangere domani su possibili ma non auspicabili disgrazie

Tullio farina ex sindaco di trivento