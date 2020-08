Amministrative Agnone:Continua la corrispondenza epistolare tra il sindacalista del SOA e il dott Gabriele Amicarelli

Lettera risposta di Andrea Di Paolo al dott. Gabriele Amicarelli



Continua la corrispondenza epistolare tra il sindacalista del Soa FCA Fiat Termoli e il dott Gabriele Amicarelli. Il motivo del contentere la querelle sollevata da Di Paolo sul voto di scambio, riferita alle precedenti campagne elettorali e a quella imminente del 20-21 Settembre quando a Agnone si andrà alle urne per il rinnovo del Sindaco. Di seguito il comunicato stampa di Di Paolo:

Esimio Dott. Amicarelli Gabriele le premetto con piacere che l'articolo in questione che lei mi attribuisce e' opera dell'Eco Dell' Alto Molise - Vastese lo stesso che ha ritenuto estrapolare solo alcuni passaggi del mio comunicato stampa del 7 Agosto 2020 inerente un mio attacco diretto ad alcuni giornalisti molisani per non aver dato luce alla mia campagna di sensibilizzazioni contro le politiche clientelari e di voto di scambio anche nell'occasione delle imminenti elezioni amministrative di Agnone , un tema molto caldo e a quanto pare scomodo , che ho ritenuto evidenziare anche agli stessi e quindi denunciare lo scarso interesse dei media molisani, e pensare esimio dottore che circolano voci insistenti che proprio nella cittadina altomolisana sara' un giornalista il candidato di punta di una lista civica, ancor di piu' rivendico la mia affermazione nel comunicato che recita < > . Premesso questo su una sua papabile candidatura alle amministrative del comune di agnone e' evidente che gli informati sono alcuni giornalisti anche dello stesso giornale on line che hanno confezionato l'articolo che vi ha turbato profondamente e che lei attribuisce alla mia persona , vede dottore Amicarelli e' molto grave quello che lei afferma , sappia che politicamente per me e' inesistente e non mi interessa minimamente quello che vuole fare da grande e tanto meno non ho tempo di leggere le sciorinate sui suoi titoli di studio e di lavoro, dottor Amicarelli la lettera che ha indirizzato alla mia persona la trovo superficiale e a tratti auto frustrante , per fortuna che ha letto e riletto l'articolo in questione da come conferma e ha dedotto che il medico delle stalle era lei , sono affari suoi certamente non i miei .

La saluto.

Andrea Di Paolo



Agnone , 12 Agosto 2020