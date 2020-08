Amministrative Agnone:Se la politica rompe anche l'amicizia

Non è una novità che la politica e le discussioni che vertono intorno ad essa , rompono e distruggono anche le amicizie di vecchia data. Il sentimento di odio e la competizione nel voler far prevalere la propria tesi, supera ogni ragionamento logico. Nei paesi la campagna elettorale di solito si tinge di fuoco . In questi giorni assistiamo a diatribe pubbliche tra vecchi amici, o corrispondenze epistolari di fuoco, dove la gara diventa quella di chi è più bravo ad offendere l'altro e normalmente si scende nel personale, e di politico ci rimane ben poco.Persone che hanno condiviso momenti di gioia e di convialità si lanciano anatemi. Nei casi peggiori, ma non rari,vola qualche pugno o schiaffo e si sfocia nella rissa. Naturalmente sono atteggiamenti riscontrabili maggiormente nel sesso maschile, e tra galli il beccarsi e' normale. Superata la fase calda di solito i rapporti si stabilizzano, ma le fratture a volte restano insanabili.