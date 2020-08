Furbetti delle 600 euro: tra i beneficiari anche il sindaco di Campobasso

C'è anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina (M5s), tra i beneficiari del bonus Covid da 600 euro. La conferma, all'ANSA, arriva dal primo cittadino raggiunto telefonicamente. "Mi spiace che si sia ingenerato un problema che a mio avviso non è equiparabile a quello che è accaduto - ha spiegato - semplicemente perché l'erogazione da parte della Cassa forense viene riconosciuta a chi ha dimostrato di aver avuto un calo del fatturato. Io non vivo di politica, faccio l'avvocato, ma quella erogazione l'ho immediatamente devoluta al fondo del Comune attraverso un bonifico. La seconda - ha aggiunto - sinceramente non me l'aspettavo, ma sottolineo di averle donate entrambe al Comune".

(ANSA).