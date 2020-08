Comunali Agnone, parola di Scarano: prove di dialogo con quasi tutti, in alto mare le trattative con Daniele Saia

Amministrative Agnone 20-21 Settembre. Mancano esattamente sette giorni per la presentazione delle liste, il termine ultimo il 21 Agosto ore 12.00. Una settimana nella quale si dovranno decidere i nomi degli aspiranti sindaci e dei candidati presenti nelle liste.

Quanti saranno i candidati sindaci? Ancora non è chiaro. Oggi per caso abbiamo incontrato il capogruppo di Agnone Identità e Futuro, Avv Vincenzo Scarano che con il fratello Pasquale avvocato anche egli, godevano della bella mattinata agostana nel centro cittadino. In paese non è inusuale incontrare per caso i politici,e casualmente ne è scaturita una intervista su come il gruppo politico di Scarano si sta muovendo per presentare una eventuale lista con un candidato sindaco. Nulla di nuovo comunque sotto questo cielo.

Scarano Vincenzo ha riaffermato ciò che ha già dichiarato in passato. il suo gruppo è orientato alla ricerca di convergenze politiche-programmatiche con tutti i soggetti disponibili a condividere un programma per il rilancio di Agnone e del territorio altomolisano. Scarano non ha negato che stanno cercando convergenze con il M5S, con il gruppo delle fuoriuscite( Linda Marcovecchio, Annalisa Melloni, Annalisa Cellili) dalla maggioranza dell'Ex Sindaco Marcovecchio e cercano sinergie anche tra gli scontenti del governo Marcovecchio. Non ha negato nemmeno gli incontri con il gruppo di sostegno ad una evenuale candidatura del presidente di Assostampa Giuseppe Di Pietro.

Con il gruppo di Nuovo Sogno Agnonese finora, nonostante svariati incontri, ad uno dei quali ha partecipato nel tentativo di addivenire ad una sintesi per una composizione di una lista civica, il presidente della regione Ricci, il dialogo e' in alto mare. A detta di Scarano il gruppo di Saia antepone ad un eventuale accordo politico-programmatico , una serie di pali e paletti tra cui i personalismi che impediscono una discussione sgombra da preconcetti e da ideologie fittizie. Dunque lista civica aperta a tutti, escluso il gruppo dei fedelissimi a Marcovecchio. Domanda: listone civico come sinonimo di rinnovamento e partecipazione delle migliori forze per risollevare il paese o pot-pourri ingestibile da un punto di vista del governo di una citta'? In chiusura dell'intervista non ha escluso un nuovo tentativo di dialogo con Nuovo Sogno Agnonese. Ma il 21 di Agosto è prossimo e tutto l'arcano si svelerà agli occhi di tutto il Molise