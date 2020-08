Aperitivo politico a Agnone con il consigliere Di Lucente:Il capitano dei vigili urbani Iannelli il probabile candidato sindaco del centrodestra.

Elezioni ammnistrative Agnone: Qui centro destra. Finora pochissime notizie trapelavano dalla compagine di centrodestra. Ma oggi al Caffe' letterario di Agnone, un aperitivo politico.

Presenti il consigliere regionale Andrea Di Lucente, l'avvocato Franco Giorgio Marinelli ex assessore della giunta di Michele Iorio, Maurizio Sabelli fratello del manager Rocco Sabelli. Riunione politica chiaramente in un ferragosto infuocato in tutti i sensi. Se il consigliere regionale Di Lucente si muove il 14 di agosto quando tutti scelgono di passare il tempo libero in famiglia, la questione doveva avere il suo peso. In effetti dalle indiscrezioni trapelate, hanno composto la lista da presentare per le prossime amministrative del 21-21 settembre 2020, dove saranno candidati molti giovani agnonesi, un pezzo della società civile e con l'adesione dell'ex sindaco Marcovecchio e del suo cerchio magico. E' stato oltretutto individuato anche il candidato sindaco che sarebbe il comandante dei vigili urbani di Isernia, il capitano Agostino Iannelli. Alle indiscrezioni abbiamo cercato conferma presso il consigliere regionale Di Lucente che non ha assolutamente smentito, senza pero' confermare apertamente

Dunque lista pronta e candidato sindaco il Capitano Iannelli, un nome che sembrerebbe mettere d'accordo tutte le anime del centrodestra.