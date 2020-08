Covid 19, 9 positivi a Campobasso tra rientri e parenti di giovani in vacanza in Grecia: 44 casi attuali

17 agosto nefasto per il Molise rispetto al Covid 19. Dopo la notizia che 3 dei 5 positivi isolati a Campomarino sono fuggiti dal centro di accoglienza, ecco una nuova mazzata per la nostra regione.

Su 179 tamponi processati 9 sono positivi. Si tratta di due ragazzi di rientro dalla vacanza in Grecia e 7 loro familiari. Anche questo cluster, dopo quello dei Rom e quello venezuelano ancora in corso, colpisce la città di Campobasso. In questi giorni i tamponi di controllo per chi ha avuto contatti diretti con queste persone. La notizia arriva proprio oggi che dalle 18 è scattato la obbligo di mascherina all' aperto laddove ci siano assembramenti.

In totale sono 29022 i tamponi processati di cui 188 di controllo e 27338 negativi.

I positivi arrivano a 496. I casi attivi 44, tutti isolati a domicilio. I guariti sono 429 e i decessi 23. 47 i soggetti in isolamento.