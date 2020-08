Nuovi macchinari per l' azienda D' Etoffe, lo chief excutive originario di Agnone, Massimo Carosella risponde così alla crisi

D’Etoffe muove i primi passi nel 1991 sulla scia della tradizione e della cultura nell’arte della tessitura artigiana fiorentina. L’amore e la passione per i tessuti d’arredo del suo fondatore hanno sviluppato questa formidabile realtà aziendale..Lo chief executive dell'azienda è Massimo Carosella originario di Agnone.

Figlio di Michele e Maria emigrati negli anni '70 in Toscana con i quattro figli, Vincenzo, Antonio, Massimo e Maria Teresa. La storia nasce per il suo amore e passione per i tessuti d'arredo. Inizialmente, dopo gli studi, inizio' facendo il venditore di tessuti per una industria tessile, ma successivamente e' stato il fondatore della D'Etoffe una azienda produttrice di tessuti da arredamento, una realtà che nonostante la sua breve storia, in pochi anni ha saputo guadagnarsi un posto importante nel mercato italiano e internazionale.

E' di oggi la notizia che l'azienda sita a Montemurlo, provincia di Prato,da lui guidata, per rispondere alla pandemia e alla crisi del settore ha realizzato un investimento corposo. Nell’immediato post-pandemia l’azienda ha infatti comprato quattro nuove macchine per velluto taglio-e-riccio che saranno installate in ottobre che che andranno a completare la tecnologia disponibile sui velluti.

“Da sempre – racconta Massimo Carosella,– abbiamo prodotto velluti per arredamento a licci, da 10 anni abbiamo aggiunti i velluti per arredamento jacquard e da ottobre aggiungeremo la tecnologia loop-and-pile a completamento della linea prodotto. Forse siamo l’unica realtà nel suo genere al mondo con tutte le tecniche disponibili sul velluto per arredo o accessori moda. Questo ci consentirà di ripartire in autunno con una offerta ampliata e di forte impatto creativo nonché si spera psicologico ed emozionale per i clienti”. Molti sono gli agnonesi nel mondo che attraverso il lavoro, la creatività, onorano se stessi e Agnone.