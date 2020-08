Covid 19, due positivi e una guarigione: 56 casi attivi

Dopo due giornate nere relative al Covid 19, quella di oggi è una giornata meno pesante. Su 208 tamponi processati ci sono due nuovi positivi: un residente a Filignano in arrivo da Firenze e un residente a Termoli rientrato dalla Sardegna.

C' è anche la notizia positiva di una guarigione a Campobasso relativa al cluster Venezuela. Intanto stanno continuando i tamponi relativi ai collegamenti con il caso registrato alle poste di Campobasso.

In totale sono 29696 i tamponi processati di cui 1190 di controllo, 27999 negativi e 509 positivi.

I casi attivi sono 56 di cui 1 ricoverato in malattie infettive e 55 a domicilio. I pazienti guariti sono 430, 23 i decessi. Sono 113 le persone in isolamento e 0 in sorveglianza.