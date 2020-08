Comunali Agnone, le carte si rimescolano nelle ultime 48 ore prima di sabato: ore febbrili dove tutto è il contrario di tutto

Aria frenetica in tutte le compagini politiche. Se qualche settimana fa i veti incrociati dettavano legge in tutti i gruppi, da qualche giorno gli incontri sono ravvicinati. Il centrodestra prosegue per la sua strada . Il candidato sindaco il capitano dei vigili urbani di Isernia, Agostino Iannelli sembrerebbe confermato. Si sta lavorando alla lista, anche se reperire candidati probabilmente non è facile per nessuno vista la disaffezione per la politica.

Dalle parti di Nuovo Sogno AgnoneseI arrivano voci che la lista e' pronta per essere presentata e anche il programma. Dalle parti di centrodestra comunque non sono mancati tentativi di confronto tra il gruppo dell'Avvocato Scarano e il gruppo che ruota intorno a Iannelli e all'ex sindaco Marcovecchio. In politica tutto è possibile ma dopo l'opposizione che l'allora consigliere di minoranza, Scarano ha condotto in più occasioni alla giunta Marcovecchio compresa la mozione di sfiducia, vederli insieme in una stessa lista comporterebbe qualche problema di comprensione. Vista l'opposizione dura di Scarano a Marcovecchio, che cosa li potrebbe oggi unire? Ma le vie della politica sono infinite come quelle del Signore.

Ma sembrerebbe che tale tentato accordo non sia andato a buon porto. Scarano invece ha avuto incontri ripetuti con il M5S, con i quali si è aperto un dialogo, come del resto il dialogo c'è stato con il gruppo di Giuseppe Di Pietro. Gruppo non ben identificato, ma sembrerebbe composto da più persone che si muovono in ambiti trasversali. Ma tra Di Pietro e Scarano la fumata e' stata nera. Incontri inoltre avvenuti tra Di Pietro e l'ex sindaca Linda Marcovecchio, e anche con Scarano.

Riepilogando: Scarano riuscirà a fare una lista civica come nelle sue originarie intenzioni con tutti i soggetti politici in campo, escludendo il gruppo dell'aspirante sindaco Iannelli? Ai posteri l'ardua sentenza.

Sembrava comunque una situazione cristallizzata. Nuovo Sogno Agnonese con sindaco Saia, Agnone Identità e futuro in cerca di accordi con Scarano candidato sindaco e iL M5S che incontra tutti, difficile capire con chi e se cercherà una sintesi e se spenderà delle candidature

Ma oggi di nuovo tutto si muove, e gli incontri si susseguono, M5S con il gruppo di nuovo Sogno Agnonese e Di Pietro e forse nella stessa serata con Scarano. Le prime, le seconde donne sono tante, riuscirà qualcuna a fare tre passi indietro per comporre una lista civica di rinnovamento per Agnone? Anche questa è una domanda per i posteri. Ma Sabato 22 ore 12 e' alle porte. Ma chi s'era riproposto con la defenestrazione di Marcovecchio di consegnare palazzo San Francesco a forze politiche diverse,se non riesce a formulare una lista civica di rinnovamento, ha già perso, perchè significa che questo è un paese dove le lacerazioni non si sanano e gli odi non si superano, sentimenti che incattiviscono gli animi che se prevalgono non aiuteranno a creare una casa comune e uno spirito forte di comunità che conferisce l'orgoglio per lottare fino in fondo affinchè Agnone possa avere un futuro.