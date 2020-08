Comunali Agnone, ecco cosa si cela dietro ai nomi dei candidati tra parentele coi vecchi big e gruppi politici di appartenenza

Agnone elezioni amministrative 20-21 settembre 2020. Da oggi con la presentazione delle liste elettorali parte il count down. I candidati hanno meno di un mese per sparare tutte le cartucce e essere credibili agli occhi dei cittadini che si recheranno alle urne. Adesso che i nomi sono noti contano le proposte e i programmi e non ultimo la credibilità del gruppo politico di appartenenza e dei candidati stessi.

Niente di nuovo rispetto al 2016 sul numero delle liste depositate oggi entro le 12.30. Le liste sono tre, Esserci che fa capo al centro destra agnonese, candidato sindaco il capitano dei vigili urbani di Isernia Agostino Iannelli, Agnone Identità e futuro, candidato sindaco Vincenzo Sacarano, e Nuovo Sogno Agnonese con candidato sindaco Daniele Saia. L'elenco dei candidati delle tre liste con i nomi già gira nelle mani di molti. Nomi già noti, nomi che riportano alla memoria i vecchi politici non in lista, nomi di persone che si affacciano alla politica per la prima volta.

Unica novità rispetto al 2016 la lista di Vincenzo Scarano. Nella composizione della lista civica è facile ravvedere la partecipazione alla competizione di piu forze politiche. La maggior parte delle candidature sono espresse dal Gruppo politico Agnone Identità e Futuro ma per la prima volta nelle amministrative agnonesi entra in scena il M5S con tre candidature, due giovani ragazzi e una ragazza, e inoltre la lista esprime anche una candidatura che fa riferimento al gruppo politico di centrodestra della ex vice sindaca Linda Marcovecchio,già candidato che nel 2016 nella lista dell'ex sindaco Marcovecchio ma non fu eletto.Le donne presenti nella percentuale minima prevista dalla legge, parecchi i giovani professionisti, imprenditori. Scarano ha tentato come nelle sue intenzioni e in parte è riuscito nell'intento di comporre una lista civica allargata a tutte quelle componenti della politica e società civile agnonese

Esserci, nome importante, è la lista che fa capo al candidato sindaco Agostino Iannelli che non ha mai partecipato a competizioni elettorali, nuovo alla politica, conosciuto nel suo settore come professionista e uomo del rispetto delle regole e integrità morale. Nella lista che lo sostiene si ravvedono molti nomi legati alla vecchia giunta dell'ex sindaco Marcovecchio che non ha inteso candidarsi, ma in lista troviamo la sorella Mariangela, due ex consiglieri della sua giunta, parenti e affini dell'ex assessore Scampamorte, e dell'ex vice sindaco Amicarelli anche persone fedelissime da sempre all'ex sindaco

Insomma una lista ben connotata dove la mano dell'ex sindaco Marcovecchio ha avuto il suo consistente peso.La quota rosa si tinge di nuovo, quattro sono le donne alla loro prima esperienza politica

La lista di Nuovo Sogno Agnonese, lista civica, conosciuta già dall'elettorato. Sindaco Daniele Saia, noto alla politica agnonese e provinciale, professionista da sempre impegnato in politica con riferimenti al partito socialista. La lista rappresenta il 40% delle donne con tre nuove entrate, compresa la segretaria del circolo PD di Agnone Michela Cerbaso, e Pina Catauro già consigliera di opposizione durante i quasi quattro anni dell'ex sindaco Marcovecchio. In lista candidati che hanno avuto già esperienze politiche con compagini politiche di destra e sinistra e neofiti della politica.

Questa lista era già in parte annunciata, il nome del candidato sindaco Saia era parecchio che circolava. Durante una manifestazione pubblica con il sottosegretario alle infrastrutture Margiotta, erano presenti il segretario regionale del Pd Facciolla e la consigliera capogruppo alla regione del Pd Fanelli e Saia fu indicato come il loro candidato. Prima comunque di definire la lista, nuovo sogno agnonese hapartecipato ad una serie di incontri con il M5S, con il gruppo politico di Scarano, per tentare di presentare una lista civica allargata. Ma i tentativi sono andati a vuoto e se vorranno in campagna elettorale potranno spiegare le motivazioni