Comizio elettorale a Falconara, interviene Occhionero (Iv): la ministra Lamorgese tuteli le forze dell'ordine dalle ingerenze di Salvini

"La ministra dell’Interno Lamorgese tuteli i poliziotti che, durante un comizio a Falconara, hanno subito indebite pressioni da parte di Salvini".

Lo ha sottolineato l' onorevole Giuseppina Occhionero di Italia Viva che continua sui social: "Il leader della Lega, in un delirio di onnipotenza, dal palco del comizio ha addirittura tentato di impartire ordini ai funzionari presenti all’evento pubblico, dicendo che dovevano andarsene. Non spetta certamente a Salvini decidere come i poliziotti devono operare per garantire la sicurezza, l’ordine e il distanziamento in un luogo pubblico.

Da un leader di partito, addirittura ex ministro dell’Interno, sarebbe stato lecito attendersi maggior rispetto per il lavoro delle forze dell’ordine, ma Salvini in questi anni ha dimostrato tutto l’opposto, confermando di avere zero senso istituzionale".