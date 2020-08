Cane caduto in un dirupo a Castelverrino, recuperato dai VVF compagnia di Agnone

Il 27 agosto, alle ore 22 circa, i Vigili del Fuoco di Agnone (IS) hanno

recuperato un cane, caduto in un dirupo a Castelverrino. Fortunatamente il

cane non ha riportato ferite durante la caduta ma data l'impervietà del

territorio non riusciva a risalire; la proprietaria sentendo i guaiti del

suo cane ha allertato i Vigili del Fuoco che, utilizzando tecniche di

derivazione speleo alpino fluviale, si sono calati nell'oscurità, facendosi

guidare dalla voce del cane.

Grande felicità al momento della riconsegna del cane alla proprietaria.