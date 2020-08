Covid 19, processati 319 tamponi: un positivo a Campobasso, 66 casi attivi

Su 319 tamponi processati nelle ultime 24 ore c' è un nuovo positivo al Covid 19. Si tratta di una persona di Campobasso di cluster noto.

Tutti negativi i tamponi legati agli 8 casi positivi di due giorni fa.

In totale sono stati processati 31553 tamponi di cui 1221 di controllo, 29805 negativi e 521 positivi.

I casi attuali sono 66 di cui 3 ricoveri in malattie infettive e 63 isolati a domicilio in quanto asintomatici. I guariti sono 432 e i morti 23. 133 i soggetti in isolamento.