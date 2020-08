Tragedia sul lavoro a Pietracupa: muore un 21enne di Cwrcemaggiore

Morte sul lavoro oggi in Molise. È accaduto in agro di Pietracupa dove un giovane operaio di soli 21 anni è deceduto questo pomeriggio. Il ragazzo era staro colpito alla testa da una carrucola mentre si trovava sul cantiere. Il ragazzo di Cercemaggiore era dipendente di una ditta esterna che effettua lavori per conto di Enel. L’incidente è stato immediatamente notato dai colleghi che si sono resi conto della gravità dell’episodio. Sul cantiere sono intervenuti i Carabinieri per effettuare gli accertamenti. Avvertito il magistrato di turno che nelle prossime ore prenderà le opportune disposizioni. Spetterà ai militari ricostruire la dinamica e rilevare eventuali responsabilità.