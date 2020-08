Tragedia tra Altilia e Sepino: due morti e due feriti il pesante bilancio

Un 51enne di Campolattaro e un 72enne di Sepino sono le vittime del gravissimo verificatosi questa sera alle 18.40 sulla Statale 87,al chilometro 114+500, in un tratto compreso fra il bivio di Sepino ed Altilia. Tre le auto coinvolte.

Il sinistro si è verificato durante un violento temporale e non si esclude che sia questa la causa dello scontro. Ci sono anche due feriti in gravi condizioni portati al Cardarelli. Complesso l’intervento dei Vigili del fuoco giunti da Campobasso per estrarre i corpi dalle lamiere delle auto. Sul posto i Carabinieri di Bojano, la Polizia Stradale di Campobasso, Vigili del Fuoco, ambulanze del 118 e personale Anas.