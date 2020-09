Agnone, il centrodestra si presenta con uno spot elettorale sui social: sorrisi e parole

Amministrative Agnone Settembre 2020. Il centro destra si presenta ai cittadini e presenta i candidati nella lista denominata " Esserci" con un video di pochi minuti girato presso il portico di Palazzo San Francesco. Location molto bella e il video girato in una splendida giornata di sole.

L'apertura naturalmente al candidato sindaco il Capitano Agostino Iannelli che apre lo spot elettorale citando un aforisma di Vladimir Vladimirovič Majakovskij,grande poeta, scrittore, drammaturgo, regista russo :"Mai potrai smettere di amare la terra con cui hai condiviso il freddo" . Per motivare la sua candidatura a sindaco, Agnone aveva bisogno di lui, è stato chiamato e mai avrebbe detto no a questo richiamo, cioè il suo paese. Nei pochi secondi a lui dedicati parla della sua squadra, giovani e meno giovani che lo sosterranno nel realizzare il programma e portare a termine i progetti già in corso con la precedente amministrazione.

Tutti i candidati e le candidate si sono presentati, partendo dalla loro esperienza personale, lavorativa, di volontariato. In molti hanno affermato di praticare attività di volontariato, di tutti i candidati è la volontà di tutelare i giovani per spingerli a non abbandonare questo territorio, di tutelare i più bisognosi, valorizzare la realtà e le potenzialità esistenti ma innovare proiettati al futuro.

Certo, uno spot elettorale non poteva contenere molte cose, ma oltre l'amore che i candidati esprimono per Agnone e gli Agnonesi servono i fatti, ad esempio una riduzione del carico fiscale, l'acqua da erogare h 24, come accogliere i turisti, visto che questa estate non c'era nemmeno l'info point aperto e tanto altro, Sicuramente argomenti meno romantici, ma l'amministrazione di un comune non serve a proiettarsi in un sogno fantastico,ma innanzitutto serve per gestire e risolvere problemi reali dei cittadini attraverso un efficientamento di una macchina amministrativa obsoleta che non sempre e' attenta ai bisogni della popolazone e dotare il paese e i suoi abitanti di servizi funzionanti come il 20esimo secolo richiede, con le azioni concrete si migliora la qualità della vita delle persone. Certo anche perseguire progetti a medio e lungo termine.

