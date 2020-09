Letture per bambini all’aria aperta a Castel del Giudice

Il 2 settembre 2020, alle 16.00, nell’aria picnic di Colle Pavone, si terrà l’evento “Volando in hula hoop”, letture sui diritti dell’infanzia. Con il patrocinio di UNICEF e l’organizzazione di Nati per leggere e cooperativa NuovAssistenza.

“Volando in hula hoop”. È l’evento dedicato alla lettura e ai bambini che si terrà il 2 settembre 2020 alle 16.30 negli scenari naturalistici dell’area picnic di Colle Pavone di Castel del Giudice (IS). Un momento di lettura in amicizia, per stimolare l’immaginazione e riflettere sui diritti di bambini e bambine.

Realizzato grazie all'associazione Nati per leggere, guidata dal dottor Sergio Zarrilli di Campobasso, l’iniziativa si svolge con il patrocinio dell’UNICEF e del Comune di Castel del Giudice, e l’organizzazione della cooperativa NuovAssistenza.

I bambini si disporranno sul prato, distanziati dai coloratissimi hula hoop, per ascoltare favole e racconti, incentrati sui temi dei diritti dell’infanzia. Un modo per promuovere la bellezza e l’importanza della lettura tra i più piccoli, indispensabile per una crescita sana e completa.