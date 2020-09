Guardiaregia, incidente mortale: 42enne rimane carbonizzato dopo essersi ribaltato col tir

Terzo decesso in tre giorni sulle strade molisane. Questa volta è toccato a un 42enne autista. Era alla guida del suo tir quando si è ribaltato e la cabina ha preso fuoco.

Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 2 settembre, intorno alle 14, lungo la Strada Statale 17, precisamente al chilometro 214+100, in territorio di Guardiaregia, tra il bivio di Guardiaregia e Campochiaro.

Sul posto sono giunte immediatamente tre squadre dei Vigili del Fuoco, ambulanze del 118 e forze dell’ordine. I sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, mentre i Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dalle lamiere.

Difficile il riconoscimento del 42enne campano rimasto carbonizzato dalle fiamme.

Il traffico in direzione Benevento – Isernia e viceversa è stato deviato lungo la SS 647, direzione A.