Olympia Agnonese, tutto pronto per il prossimo campionato: il nuovo presidente l' esperto Melloni

OLYMPIA AGNONESE PROGRAMMATA LA STAGIONE AGONISTICA 2020/2021



La società calcistica Agnonese affida all'esperto Melloni la presidenza dell'Olympia,sarà lui il timoniere incaricato di tenere la barra dritta in questo quattordicèṡimo anno di partecipazione al campionato di serie "D". Dopo giorni di incontri e riflessioni che hanno visto coinvolti in un' opera instancabile e certosina tutti i dirigenti, nelle persone di: Coalizzo, Di Pietro,De Vita, Paolantonio, Marinelli, Sica e Melloni. Ci siamo!

Pianificazione effettuata, a breve si partirà con la preparazione per la stagione agonistica 2020/2021. A giorni raduno al civitelle agli ordini del nuovo mister signor Senigagliesi allenatore esperto dal curriculum personale importante, ma soprattutto con attitudini a lavorare in ottica giovani, caratteristiche di cui la società ne ha fatto ricerca.

Organico completamente rinnovato, la società del neo presidente Melloni, si presenta ai nastri di partenza con una squadra di giovanissimi che vede al suo interno tantissimi ragazzi di buone prospettive. Sarà un campionato all'impronta dell'austerità, ma ciò non starà a significare che tale scelta debba fare apparire l"Olympia come la cenerentola del girone "F". Ci saranno dettami tecnici curati, oculati e mirati, per ben figurare. Il compito di ricerca sarà affidato all'esperto uomo di mercato (dal nome ancora ignoto) che assumerà l'incarico di direttore sportivo nell'organico societario.

Il ritardo dell'Olympia rispetto alle altre compagine è stato il frutto di scelte volute, dettate da valutazioni ponderate atte al come pianificare i tanti vincoli federali esposti in "protocollo" e posti al riguardo dell'organizzazione e la gestione finalizzata al contenimento dell’emergenza epidemiologia da COVID-19. Problema enorme di difficile gestione per le società. Problematiche evidenziate e poste all'attenzione degli organi federali dal sempre attivo,sensibile e lungimirante sig. Giuseppe Di Pietro, con la seguente nota:

"Protocollo per "appassionati", non per la D! Si scarica tutto sulle società"

Ritardo peraltro non considerato tale dagli addetti ai lavori, i quali dichiarano: si parte il 20 Settembre con i turni preliminari di coppa Italia e domenica 27 con il campionato, quindi c'è tutto il tempo per prepararsi al meglio e farsi trovare pronti per il fischio d'inizio. La redazione di altomolise.net augura ottimo lavoro a tutte le componenti societarie e invita sostenitori e simpatizzanti a non far mancare il proprio sostegno in questo nuovo e complesso percorso.