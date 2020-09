Agnone comunali 2020, giusta presentazione per il "capitano Saia" e la sua ciurma di Nuovo Sogno Agnonese: sul palco tutte le loro proposte

Comunali Agnone settembre 2020: Sicuramente questa sera nella presentazione della lista e del programma, "NuovoSogno Agnonese", con candidato sindaco Daniele Saia, ha scelto una strategia vincente nella comunicazione. A differenza del video prodotto dal gruppo per la presentazione dei candidati sul web, questa sera al teatro italo argentino di Agnone,hanno dato il meglio che un gruppo politico in campagna elettorale può dare per entrare in contatto diretto con gli elettori.

La scelta del linguaggio, semplice ma non semplicistico,diretto, la musica, il palco, le luci, le posizioni fisiche scelte, la presentazione, hanno offerto un ottimo spettacolo e le campagne elettorali vincenti non si fanno solo sui programmii ma spesso anche sulla tipologia di comunicazione che si adotta. Il candidato sindaco, Daniele Saia, sicuro, trasmetteva tranquillità,con una posa da capitano sul podio,e' stato efficace nella gestione e nella comunicazione e nei contenuti..

Altrettanto la sua squadra. I tempi, gli spazi utilizzati da ognuno di loro, giusti, senza annoiare ma efficaci nella comunicazione. Non una parola contro i competitor in questa tornata elettorale, ma proposte e programma. Un programma articolato che affronta questioni immediate ma anche ad ampio respiro con un filo conduttore:trasparenza, onestà amministrativa, risposte ai bisogni di questo territorio, gestione virtuosa. Sono stati illustrati i progetti sulla scuola, sanità, energie alternative, agricoltura, commercio , impresa, programmi per i giovani, welfare, Ogni punto del programma supportato da una presentazione con slides, ma non parole al vento, la teoria veniva supportata da esempi concreti, proposte attinenti la nostra realtà. Uno dei punti di caduta del programma illustrato questa sera l'assenza di una sola parola al riguardo delle politiche di genere, le pari opportunità, eppure questo territorio manca di servizi di aiuto alla famiglia, le donne lasciano il lavoro dopo il primo figlio e la disoccupazione femminile è la piu alta d'Italia

Comunque e' lampante la continuità che si vuole , in caso di vittoria, perseguire con il programma in parte realizzato dalla giunta Carosella, compianto sindaco, omaggiato in apertura dalle parole del candidato sindaco e da un lungo applauso del numeroso pubblico presente. Progetti noti che spesso illustrava l'allora vice sindaco Maurizio Cacciavillani, ex assessore anche ai lavori pubblici che genialmente con la sua giunta diede lo start a tanti progetti innovativi alcuni realizzati, altri come la strategia delle aree interne la macroarea Alto Medio Sannio, riconosciuti nel tempo e altri bruscamente interrotti dalla sconfitta elettorale, ma che il capitano Saia con la sua squadra, questa sera, ha dimostrato di voler riprendere e portare a compimento

Guarda la diretta

https://www.facebook.com/altomolise/videos/2734787003457592/