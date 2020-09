Poggio Sannita: Lavori per la videosorveglianza e installazione di pannelli fotovoltaici a chiusura del mandato di Orlando

.

Sono in corso i lavori per installare 14 postazioni per 28 telecamere di ultima generazione. Massima sicurezza per i cittadini di Poggio Sannita e la compagine che si ripresenta alle elezioni del 20/21 settembre ha già previsto nel suo programma, l’estensione di tali apparecchiature, già predisposte, anche ai punti di acceso alle strade interpoderali Sente I e II , Valle del Porco, Quarto II, Castel di Croce Macchia Bovina, Castel di Croce Scuola, Quarto I , Coste del Forno, Provinciale “Sprondasino”, Rimanci, svincolo Fondovalle Verrino- Poggio Sannita.

Un grande sforzo economico che renderà il paese uno dei più protetti del Molise. I cittadini che segnaleranno al 112 qualsiasi situazione anomala, consentiranno alle forze dell’ordine di collegarsi da remoto e rendersi conto di quello che sta accadendo in tempo reale ed intervenire tempestivamente

. Inoltre sono iniziati i lavori di installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della scuola nuova anche ricavandone un utile . A breve cominceranno i lavori per la sistemazione delle strade interne del paese, con l’intento di risolvere anche le annose problematiche relative alle infiltrazioni idriche, l’estensione della rete fognante dalla “Fascianella” al centro urbano e la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione a basso consumo energetico.

Grande è stato l’impegno di questa amministrazione e si attende solo l’ espletamento degli adempimenti burocratici per avviare i lavori relativi alle opere prevista dai CIS, dalle Aree Interne e dal GAL che aggiunte a quanto realizzato finora. Il tutto sarà rendicontato nell’incontro con la popolazione che si terrà sabato 12 settembre, alle ore 17,30, presso il Palazzo Ducale e relativa presentazione della compagine che si presenta per il mandato elettorale 2020-2025. La stessa rendicontazione verrà illustrata ai poggesi, che vivono a Roma, domenica 13 settembre, alle ore 15,30 presso la sala “ Stagnoli” del CCS Roma, V.le dei Salesiani 9.