Carovilli, il sindaco rinvia a dopo le elezioni l'apertura della scuola

Il tanto discusso inizio del nuovo anno scolastico è ormai alle porte; ogni istituto ha quindi dovuto adottare, tramite la figura del dirigente, tutte le misure atte a contenere, per quanto possibile, il contagio da covid-19. È stato così anche per l' "Istituto Comprensivo Molise Altissimo" di Carovilli. Nonostante ciò però, essendo l'edificio scolastico sede di seggio, il primo cittadino Antonio Conti ha ritenuto opportuno rinviare l'apertura dell' anno scolastico a causa delle difficoltà legate all'applicazione dei protocolli di sanificazione dovute all'emergenza covid 19 da eseguirsi in vista della prossima tornata elettorale. Questo il testo del comunicato:

"Mio malgrado, pur avendo meticolosamente predisposto, in collaborazione con il dirigente scolastico dell'iStituto comprensivo Molise Altissimo, tutti i provvedimenti propedeutici all'apertura dell' anno scolastico e quindi essendo pronti ad iniziare, mi vedo costretto a rinviare la stessa per le difficoltà legate all'applicazione dei protocolli di sanificazione dovute all'emergenza Covid-19 da eseguirsi prima e dopo la prossima tornata elettorale, essendo l'edificio scolastico sede di seggio. Chiedo scusa se involontariamente questa decisione provocherà qualche disagio soprattutto in quelle famiglie che si erano già organizzate per questo importante appuntamento. Ritengo però che il provvedimento contribuirà a contenere i rischi legati all'epidemia e consentirà , anche se in leggero ritardo, di riprendere le attività scolastiche con il consueto entusiasmo.

Il sindaco"

Antonio Conti