Calcio serie D, Olympia Agnone: si comincia a sudare, primo allenamento al Civitelle

La Polisportiva Olympia Agnonese, ritrova la sua casa, finalmente gli è stata resa la disponibilità dell'ostello, ping, pong terminato, si può iniziare. L'Olympia ritrova la residenza ove ospitare il parco calciatori e tecnici. Adesso si può! Primo giorno di lavoro sul rettangolo di gioco del Civitelle, tantissimi sono i volti nuovi, fatte alcune eccezioni di calciatori già noti per essere stati in organico nella prima fase del campionato della passata stagione.

Oggi ,pp10 Settembre, lo staff tecnico può iniziare il percorso delle opportune valutazioni sul numeroso gruppo di ragazzi, (circa 30 ) che la società coadiuvata dal direttore sportivo sig. Gianluca Greco hanno messo a loro disposizione. Come da copione la fase iniziale della preparazione prevede la crescita graduale della condizione fisica. Oggi sono state svolte esercitazioni di messa in movimento, seguito da giochi a tema, con partitella finale, lavoro al quale si sono sottoposti tutti gli effettivi della rosa oggi disponibili. La sessione odierna e stata guidata da mister Senigagliesi coadiuvato dai componenti del suo staff, preparatore atletico prof Gianluca Desei e dal preparatore dei portieri mister Jacopo Esposito, in sostituzione del veterano Antonio Di Pasquo, ad oggi non disponibile.Le nostre impressioni sono quelle di un elevato entusiasmo presente nel gruppo, composto da tanti giovanissimi la cui condizione appare già buona come evidenziato dai test atletici.

Contemporaneamente al lavoro sul campo la società è impegnata con l'uomo di mercato che funge da collante tra area tecnica e sodalizio per definire assetti e obiettivi, nel ricercare calciatori corrispondenti alle caratteristiche tecniche e fisiche indicate dall'allenatore al fine di completare la rosa.

A riguardo dei quadri societari sono ancora in corso relazioni per la redistribuzione definitiva dei ruoli e competenze. Come si evince dalle informazioni rese dagli attivissimi dott. Melloni e prof. Sica.

Tante saranno quest'anno le innovazioni introdotte nel campionato di serie "D, nello specifico, sarà consentito il nome personalizzato sulle maglie.La possibilità si affianca alla numerazione fissa novità che per alcune società potrebbe rappresentare una risorsa in più in ottica marketing.

Il Consiglio Federale ha accolto inoltre anche l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti, consentendo in via sperimentale per la stagione 2020/2021, la possibilità per le società di indicare nella distinta di gara un numero di nove atleti in panchina, rispetto ai sette previsti dalle vecchie disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti.

Variazioni al regolamento che consentono alle società di portare sul terreno di gioco quasi in toto la rosa a disposizione, evitando così il superamento di quella forma antipatica che precludeva la partecipazione attiva del fine a tanti ragazzi, che per regolamento si vedevano relegati in tribuna. Novità sicuramente positive perché eliminano delle forme antipatiche da gestire e in qualche modo anche discriminanti.