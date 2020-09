Poggio Sannita,Guasto nella cabina Enel in centro: riparazione durante la notte

Ieri, 10 settembre a Poggio Sannita dalle ore 17 il centro urbano è rimasto al buio per molte or, invece le contrade del circondario erano provviste di energia Da quanto si è appreso sembrerebbe ci siano stati problemi alla cabina Enel da cause non ben definite. Intorno alle ore 18 il problema sembrava risolto, invece poco dopo si è ripiombati al buio,e solo intorno alle ore 23 la situazione è stata stabilizzata, i tecnici Enel hanno comunicato di aver riparato il guasto e ripristinato l’erogazione di energia ai quartieri