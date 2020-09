Covid, ancora 4 contagi in Molise: ora sono 97 i positivi. Guarito un paziente di Campobasso

Resta stabile, con aumento costante, la curva del contagio in Molise. Anche oggi, domenica 13 settembre, si registrano 4 contagi: 2 a Termoli, 1 a Mirabello Sannitico (contatto di un positivo), e 1 a Venafro (contatto di un positivo). Nel bollettino dell’Asrem si registrano 225 tamponi processati. Oggi c’è anche un guarito, di Campobasso, e pertanto il numero degli attualmente positivi in Molise sale a 97, i totali da inizio emergenza sono 569, su un totale di 36332 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Stabile il numero dei ricoverati, sono 4 in totale: 3 si trovano in malattie infettive, 1 in terapia intensiva (paziente di Mirabello Sannitico).

I guariti salgono a 449, i decessi sono fermi a 23.

Le persone in isolamento sono 141.

LA MAPPA DEL CONTAGIO

2 Bojano

45 Campobasso

1 Campolieto

2 Campodipietra

5 Campomarino

1 Carovilli

2 Colle d’Anchise

7 Ferrazzano

2 Forlì del Sannio

3 Gambatesa

5 Isernia

2 Mirabello Sannitico

2 Montenero di Bisaccia

1 Macchiagodena

2 Montaquila

1 Rocchetta a Volturno

4 Sant’Elia a Pianisi

6 Termoli

2 Venafro

1 Vinchiaturo